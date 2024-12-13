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Германию призвали готовиться к чрезвычайным ситуациям и запасаться едой. Власти предупредили об атаках из-за рубежа

Германию призвали готовиться к чрезвычайным ситуациям и запасаться едой. Власти предупредили об атаках из-за рубежа

Жителям Германии необходимо подготовиться к длительным отключениям электричества из-за растущего числа гибридных атак на страну.

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Комментарии
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владимир рябченко
Никого ещё пиндосы не привели в светлое будущее...
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Каждому свое... Это цветочки, скоро костры на улице, голод, отсутствие тепла, воды, реки дерьма, нечистот и испражнений... И это цветочки, а вот наплыв террористов не только с незалежной, но и из Сирии, ОПГ на территории ЕС, мигранты и т.д. такое вам устроят мало не покажется. Вот тут вам старший брат не помощник и это все при падении экономики, увеличения безработицы, внутренних социальных проблемах. Разруха и экономические проблемы после ВОВ, детской шалостью и игрой в песочнице вам покажутся. Учитывая, что более 45% поставляемого вооружения в укропию оседают на черном рынке. Кого в ЕС вооружают они сами еще не поняли? Так чем больше будет Россия освобождать территории, занятые террористическим режимом, тем приток криминала, боевиков, наемников, нариков и прочей нечести прибудет с &quot;добрыми&quot; намерениями в ЕС. События в Сирии по сравнению с тем, что будет в ЕС, мирной демонстрацией будут казаться... Но каждый сам себе выбирает дорогу и друзей...
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17 час.
ВР
Владимир Романов
Сами придумали, сами же и обосрались. Идиоты.
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16 час.

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