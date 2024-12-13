АНГЕЛ АНГЕЛ

Каждому свое... Это цветочки, скоро костры на улице, голод, отсутствие тепла, воды, реки дерьма, нечистот и испражнений... И это цветочки, а вот наплыв террористов не только с незалежной, но и из Сирии, ОПГ на территории ЕС, мигранты и т.д. такое вам устроят мало не покажется. Вот тут вам старший брат не помощник и это все при падении экономики, увеличения безработицы, внутренних социальных проблемах. Разруха и экономические проблемы после ВОВ, детской шалостью и игрой в песочнице вам покажутся. Учитывая, что более 45% поставляемого вооружения в укропию оседают на черном рынке. Кого в ЕС вооружают они сами еще не поняли? Так чем больше будет Россия освобождать территории, занятые террористическим режимом, тем приток криминала, боевиков, наемников, нариков и прочей нечести прибудет с "добрыми" намерениями в ЕС. События в Сирии по сравнению с тем, что будет в ЕС, мирной демонстрацией будут казаться... Но каждый сам себе выбирает дорогу и друзей...