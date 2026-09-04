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Бублик по ходу матча с Полом: «Он может за идею отдаться? Может сказать: «#####, мне в ##### сегодня, вот именно сегодня, Саня нормальный пацан, #####?»

Александр Бублик обратился к своему тренеру во время матча с Томми Полом на US Open – 4:6, 6:3, 7:6(4), 1:6, идет решающий сет.

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