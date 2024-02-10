Отмененный матч и резкая реакция: скандал с Месси разгорается

На фоне растущего недовольства по поводу того, что Лионель Месси не сыграл на прошлой неделе в Гонконге за команду "Интер Майами" rитайские спортивные власти отменили товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии, который должен был состоятся в следующем месяце.