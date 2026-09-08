Экс-футболист Бубнов заявил, что "Зениту" надо забыть о чемпионстве

Экс-футболист Александр Бубнов заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что петербургскому «Зениту» надо забыть о чемпионстве.
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