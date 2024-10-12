Саперы ВДВ рассказали о неумении ВСУ ставить мины

Передовые части группировки «Север» отогнали противника от Глушковского района Курской области. Однако тот старается минировать пути дистанционно, поэтому у саперов воздушно-десантных войск прохождение таких дорог - работа ежедневная.
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