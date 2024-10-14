ЦАХАЛ нанесла удар по командному пункту ХАМАС в районе Дейр-эль-Балаха

Воздушный удар нанесла по командному пункту палестинского движения ХАМАС возле города Дейр-эль-Балах в секторе Газа нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила в ночь на 14 октября армейская пресс-служба.
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