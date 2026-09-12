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Царьград

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Минобороны РФ: Взяты населенные пункты в ДНР и Запорожье

Минобороны РФ: Взяты населенные пункты в ДНР и Запорожье

Минобороны России сообщило о взятии под контроль сел Веселое и Новогришино в ДНР, а также Зоревки в Запорожской области.

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