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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы общественное движение ´Огонь Памяти´ проводит ежегодный автопробег ´Огонь...

В рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы общественное движение ´Огонь Памяти´ проводит ежегодный автопробег ´Огонь...

В рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы общественное движение ´Огонь Памяти´ проводит ежегодный автопробег ´Огонь памяти´Сегодня Бобруйск принимает участников автопробега ´Огонь памяти´В этом году автопробег проходит под лозунгом ´Партизанскими тропами к Великой Победе´.

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