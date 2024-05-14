В рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы общественное движение ´Огонь Памяти´ проводит ежегодный автопробег ´Огонь памяти´Сегодня Бобруйск принимает участников автопробега ´Огонь памяти´В этом году автопробег проходит под лозунгом ´Партизанскими тропами к Великой Победе´.
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