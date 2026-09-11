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Происшествия

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Сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД и общественники вручили первые паспорта юным жителям Смоленска

Сегодня сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области совместно с представителем Общественного совета при УМВД Тамарой Максимчук провели торжественную церемонию вручения паспортов юным жителям Смоленска.

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