Сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД и общественники вручили первые паспорта юным жителям Смоленска

Сегодня сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области совместно с представителем Общественного совета при УМВД Тамарой Максимчук провели торжественную церемонию вручения паспортов юным жителям Смоленска.
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