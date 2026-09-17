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Царьград

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Театр "Мост" представил афишу: Славутин и премьеры октября

Театр "Мост" представил афишу: Славутин и премьеры октября

Театр "Мост" представил программу на сентябрь и октябрь, посвящённую Евгению Славутину. Включает дополнительные показы "Гудка!" и "Дорогого Бога!" в Москве, а также спектакли для детей и взрослых.

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