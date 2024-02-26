В Госдуме раскрыли смысл призыва Трюдо сделать все для победы России

МОСКВА, 26 февраля, ФедералПресс. Призвав сделать все для победы России в конфликте на Украине, премьер-министр Канады Джастин Трюдо не оговорился, а озвучил свою тайную позицию, считает депутат Госдумы Сергей Колунов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии