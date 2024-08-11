ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Как комментировали ситуацию в Курской области в России: Условные охранители (не все) 7 августа -"Никого там нет.
Любой план на войне работает точно на 100%, только если противника нет...
Комментарии
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С
Сергей
Пускай ищут "крота". Генералов сажают, могли на прощание и "не заметить".
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17 час.
Николай Птицин
Читая статью, опять поддаюсь мнению, что цензура в вопросах оповещения народа о событиях на фронте нужна. Неграмотно доведенная информация создает панику и не мобилизует население. Любая публикуемая информация автором публикуется так, чтобы цель которую поставил себе автор была достигнута. Поэтому надо четко понимать , что публиковать и на чьей вы стороне. У меня только один вопрос : Почему транспортными вертолетами нельзя осуществлять быструю переброску пехоты в нужную точку? Или мы всю транспортную вертолетную авиацию порезали? И остались только боевые. А как же комплексное развитие , тактика взаимодействия всех видов и родов войск. И возвращаясь к ранее опубликованному - ВОЙСКА ПВО , как объектовые так и армейского подчинения срочно надо возрождать. Возрождать требуется и пограничные войска со всей их структурой, как при СССР.
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12 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Правильные слова Белоусова: "ОШИБАТЬСЯ МОЖНО, ВРАТЬ НЕЛЬЗЯ" ставшие лозунгом, не везде верны. Ошибка военачальника ценою в десятки а то и сотни жизней и потерянной техники и потерянного престижа и веры в ВС !! РФ , должна иметь юридическую оценку и ответственность. Белоусовское очищение МО должно было произойти ДО 24.02.2022 а НЕ ПОСЛЕ !!!!!!!!!!!!!!! ВСЕ ОСНОВАНИЯ К ТОМУ ВРЕМЕНИ БЫЛИ ??????
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1 час.
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