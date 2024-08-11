Любой план на войне работает точно на 100%, только если противника нет...

Николай Птицин

Читая статью, опять поддаюсь мнению, что цензура в вопросах оповещения народа о событиях на фронте нужна. Неграмотно доведенная информация создает панику и не мобилизует население. Любая публикуемая информация автором публикуется так, чтобы цель которую поставил себе автор была достигнута. Поэтому надо четко понимать , что публиковать и на чьей вы стороне. У меня только один вопрос : Почему транспортными вертолетами нельзя осуществлять быструю переброску пехоты в нужную точку? Или мы всю транспортную вертолетную авиацию порезали? И остались только боевые. А как же комплексное развитие , тактика взаимодействия всех видов и родов войск. И возвращаясь к ранее опубликованному - ВОЙСКА ПВО , как объектовые так и армейского подчинения срочно надо возрождать. Возрождать требуется и пограничные войска со всей их структурой, как при СССР.