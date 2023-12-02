Новая фаза конфликта на территории Украины: Зеленский высказал опасения перед зимой Елена ВайленкоПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, что с приходом зимы началась новая стадия военного конфликта с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии