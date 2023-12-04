Новогоднее меню в СССР: блюда, которые обязательно стояли на праздничных застольях Анастасия АндрееваНа фоне ностальгии и воспоминаний о советском прошлом, новогодние застолья занимают особенное место в коллективной памяти.
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