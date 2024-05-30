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Владимирские новости

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Жители Карабаново лишились водоснабжения

Жители Карабаново лишились водоснабжения

Во Владимирской области в городе с середины мая начались серьёзные проблемы с водоснабжением. Местные жители попытались обратиться за помощью к местной администрации, однако результатов это не дало, пришлось собирать подписи под обращением к губернатору.

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