СNN: стрельбу в Невадском университете устроил 67-летний профессор

Полиции Лас-Вегаса установила личность человека, который устроил стрельбу в Невадском университете. Им оказался 67-летний профессор, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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