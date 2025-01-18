Тимофеев: РФ не будет вести переговоры с США, пока те поддерживают Украину

В Москве считают невозможным обсуждение каких-либо вопросов, касающихся российско-американских отношений, с Вашингтоном, пока тот продолжает оказывать военную и финансовую помощь Киеву, заявил в беседе с РИА Новости глава Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
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