Эксперт объяснила, как использовать закон Парето, готовясь к экзаменам

Обучение станет более эффективным По закону Парето, 20% усилий приносит 80% результата. Как принцип можно использовать при подготовке к экзаменам, радио Sputnik объяснила редактор электронной библиотечной системы «Лань» Екатерина Позднякова.
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