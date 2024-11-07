Мемориальные доски открыли в Сарапуле в честь погибших на СВО фельдшерах

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на территории подстанции скорой медицинской помощи №6 открыли мемориальной доски в память о фельдшерах, погибших в ходе выполнения поставленных задач на специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии