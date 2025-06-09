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В Казахстане арестованы 140 человек: они продавали личную информацию граждан

В Казахстане арестованы 140 человек: они продавали личную информацию граждан

Спецслужбы страны раскрыли крупную преступную организацию, которая делала бизнес, сливая личные данные.

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