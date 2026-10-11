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ФедералПресс

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В ЕС призвали больше не ждать помощи от США по Украине

В ЕС призвали больше не ждать помощи от США по Украине

БРЮССЕЛЬ, 11 октября, ФедералПресс. Европейский союз больше не рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в достижении мира на Украине и готовится взять на себя все риски дальнейшей эскалации.

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