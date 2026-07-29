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Аргументы недели

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Геном любви и странствий

Геном любви и странствий

Тайну феномена челябинки Марины Волковой пытаются разгадать многие. Причем не только земляки. Об увлеченной путешественнице, жизнь которой проходит под девизом «Раз — и поехали», знают и в России, и за рубежом.

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