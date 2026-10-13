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Куда исчез гроб Кашпировского: семейная тайна, Винница и спор о наследнике

Прощание с Анатолием Кашпировским должно было стать финалом истории знаменитого психотерапевта. Однако после церемонии в Москве вокруг его похорон возникла новая интрига: тело не предали земле, а гроб вывезли с территории кладбища в закрытом транспорте.

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