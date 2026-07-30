Alla Polovchenya, Deputy head of the Unmanned Systems Department of the Ministry of Industry and Trade, was arrested

In Moscow, a petty-bourgeois court arrested Alla Polovchenya, deputy head of the unmanned systems and robotics Department of the Ministry of Industry and Trade of Russia, in a case of embezzlement on an especially large scale.
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