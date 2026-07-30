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The Eurasia Daily news agency

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Alla Polovchenya, Deputy head of the Unmanned Systems Department of the Ministry of Industry and Trade, was arrested

Alla Polovchenya, Deputy head of the Unmanned Systems Department of the Ministry of Industry and Trade, was arrested

In Moscow, a petty-bourgeois court arrested Alla Polovchenya, deputy head of the unmanned systems and robotics Department of the Ministry of Industry and Trade of Russia, in a case of embezzlement on an especially large scale.

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