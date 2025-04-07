Министр Латник: Трамп ввёл пошлины против пингвинов для борьбы с лазейками

Министр торговли США Говард Латник объяснил, зачем президент Соединённых Штатов Дональд Трамп наложил пошлины на необитаемые острова Херд и Макдональд, где живут исключительно популяции пингвинов, ластоногих, а также морских птиц.
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