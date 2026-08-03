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Полная отмена оплаты с 5 августа: Wildberries и Ozon приняли решение

Полная отмена оплаты с 5 августа: Wildberries и Ozon приняли решение

Покупателей двух крупнейших маркетплейсов ждут приятные изменения. Wildberries и Ozon объявили, что с 5 августа для части заказов полностью отменяют ряд платежей, из-за которых у клиентов нередко возникали вопросы к итоговой сумме в чеке.

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