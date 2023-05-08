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Магнитогорские байкеры поддержали бойцов ЧВК «Вагнер» мотопробегом

Магнитогорские байкеры поддержали бойцов ЧВК «Вагнер» мотопробегом

Мотопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» состоялся в городе Магнитогорск Челябинской области. Видео с мероприятия опубликовано в Telegram-канале «Оркестр Вагнера».

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