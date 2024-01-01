Названы самые частые причины вызова скорой помощи в новогоднюю ночь

Одна из наиболее распространенных причин вызова скорой помощи под Новый год и новогодние праздники — это травмы, зачастую вызванные неправильным использованием пиротехнических изделий, рассказала кандидат медицинских наук, врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.