Суд на стороне американских газовщиков и против запрета Байдена на СПГ – в Европе обеспокоены риском дефицита Татьяна АрестоваВ США наблюдается очередной виток конфликта вокруг запрета на новые контракты по экспорту СПГ, введенного Джо Байденом.
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