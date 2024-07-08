Суд на стороне американских газовщиков и против запрета Байдена на СПГ – в Европе обеспокоены риском дефицита Татьяна АрестоваВ США наблюдается очередной виток конфликта вокруг запрета на новые контракты по экспорту СПГ, введенного Джо Байденом.