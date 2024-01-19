Apple откроет для сторонних разработчиков доступ к NFC-чипу в iPhone — пока только в ЕвропеApple выразила готовность предоставить возможность проведения бесконтактных платежей с помощью устройств на базе iOS через мобильные кошельки и платёжные сервисы сторонних разработчиков в Европейской экономической зоне.