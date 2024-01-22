Бастрыкин обратил внимание на шумиху вокруг истории с псевдоучастниками СВО в станице Марьянской

Гастролёры-мошенники в военной форме вымогали деньги под видом сбора гуманитарной помощи.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль историю с аферистами-псевдоучастниками спецоперации, орудующими в Краснодарском крае.
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