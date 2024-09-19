Дачникам в Ленобласти придется спасать остатки урожая на грядках от заморозков. Надо будет прикрыть все, что еще растет, пленкой.
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Дачникам в Ленобласти придется спасать остатки урожая на грядках от заморозков. Надо будет прикрыть все, что еще растет, пленкой.