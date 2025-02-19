Иммунолог Ермакова рассказала, как с помощью диеты уменьшить аллергию

Это важная составляющая лечения Диетическое питание является важной составляющей лечения аллергии, цель — снизить риск нежелательных реакций организма на те или иные продукты, сообщила РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» Злата Ермакова.
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