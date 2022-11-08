Возможное будущее: людям придется вспоминать, как жить без электричества

Ещё в начале 2022 года трудно было представить, что где-то возникнет дефицит электроэнергии, что ее придется экономить — через добровольный отказ или через массовые отключения — но теперь это становится обычной практикой на Украине, в Европе.
Ещё в начале 2022 года трудно было представить, что где-то возникнет дефицит электроэнергии, что ее придется экономить — через добровольный отказ или через массовые отключения — но теперь это становится обычной практикой на Украине, в Европе.
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