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Трамп и коррупция – Владимир Карасев

Трамп и коррупция – Владимир Карасев

В Соединенных Штатах никогда не было такого большого разрыва между теми, кто правит, и остальной частью страны, как при нынешнем президенте Дональде Трампе Изображение сгенерировано ИИ Согласно отчету аналитического центра по защите прав потребителей Public Citizen, подготовленному Дугласом С.

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