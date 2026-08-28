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The Iran War Has Turned VLCCs Into $650,000-a-Day Assets

More Gulf oil is moving again. Getting it out now costs a fortune. Earnings on the benchmark Saudi Arabia-to-China supertanker route surged to a record $647,000 per day on Thursday, according to Baltic Exchange data cited by Bloomberg.

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