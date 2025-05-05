Скандальный костоправ Кротенко снова вернулся

Забайкальский костоправ Евгений Кротенко, ставший известным после ряда скандалов, и деятельность которого запретил суд, собрался открывать в Чите центр народной медицины, где будет вести приём населения и обучать.
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