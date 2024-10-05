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Эстония собралась "разбить Россию в первой же битве"

Эстония собралась "разбить Россию в первой же битве"

На военной базе Тапа недалеко от Таллина, которую посетил журналист SZ, во всю готовятся защищать восточные рубежи НАТО.

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Комментарии
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М
Мария
Сижу и плачу. Нам во Владивостоке куда бежать, если эстонцы на нас нападут? Отступать нам некуда. Утопиться от страха перед Эстонией в Тихом океане?  Одна надежда: пока допрут до нас, раньше сами сдохнут в пути. Только от Москвы до нас 10 тыс. км. Немцы и французы дошли только до Москвы и скисли. Так что нам не страшен серый волк Эстония!
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6 час.
Геннадий Хрипунов
Я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК МОЖЕТ ЖИТЬ СТРАНА И ЛЮДИ У КОТОРЫХ, ТОЛЬКО, КУСОЧЕК СМОЛЫ И РЫБКИ, ДА, ЕСЛИ ТОЛЬКО РУСОФОБИЕЙ ИЛИ ЗАМАШКАМИ ВОЙНЫ ПРОТИВ РОССИИ, НО ОНИ БОЯТСЯ НА НАШИ ЗЕМЛИ СВОЙ ПИДОРИСТИЧЕСКИЙ СОПОГ ПОСТАВИТЬ, КАК ГОВОРИТСЯ ВСТУПИЛ САПОГ И НЕТ БОЛЬШЕ ЭТОГО ПИДОРАСТА В ЖИЗНИ.
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4 час.
Собака
Все началось в 1917 году после великой евгейской геволюции, которая на самом деле стала инволюцией
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