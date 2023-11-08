Минпромторг отказался от идеи увеличить баллы за локализацию автокомпонентов

Минпромторг России в рамках подготовки изменений оценки локализации в автопроме отказался от изначальной идеи перераспределить часть баллов с традиционных операций – штамповки, сварки, окраски и сборки – в пользу новых компонентов.
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