Профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала в беседе с телеканалом ZDF заявил, что если киевский режим останется без военной помощи Соединенных Штатов Америки, то запасов оружия вооруженных сил Украины хватит максимум на полгода.
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