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Татар-информ

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В Казани на части маршрутов сократили интервалы между рейсами трамваев

В Казани на части маршрутов сократили интервалы между рейсами трамваев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В столице Татарстана увеличили среднюю эксплуатационную скорость движения трамваев, курсирующих по маршрутам №5, 5а и 7.

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