В Музее оружия оформят выставку про оборону Тулы за 3,5 млн рублей

В Музее оружия на территории Тульского кремля за 3,5 млн рублей смонтируют декоративное оформление выставки, посвященной обороне Тулы во время Великой Отечественной войны.
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