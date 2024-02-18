Жильцам дома в Карелии начислили за отопление в 4 раза больше

Возмутившую жителей Ведлозера ошибку исправили и сделали перерасчет Квитанция по оплате отопительных услуг за декабрь прошлого года не понравилась жильцу четырехквартирного дома по Первомайской улице в селе е Ведлозеро.
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