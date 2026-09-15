"Тяжелейше и страшнейше заболел наш сын": Маргарита Симоньян раскрыла печальную правду

Маргарита Симоньян не сдержала слез, говоря о пережитом В марте 2026 года Маргарита Симоньян рассказала о неизлечимой болезни своего ребенка.
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