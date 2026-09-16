Вице-министр Казахстана рассказал о сложностях выполнения квот ОПЕК+

В рамках форума TNF-2026 вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев сообщил о сложностях выполнения нефтяных квот ОПЕК+ из-за соглашений о разделе продукции.
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