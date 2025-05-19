Торговый представитель Дахновский: товарооборот РФ и КНР сократился на 7,5%

Товарооборот между РФ и КНР в период с января по апрель текущего года сократился на 7,5%. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на торгового представителя Москвы в азиатской республике Алексея Дахновского.
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