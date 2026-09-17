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Краснодарда татар мәдәнияте фестивале узачак

Краснодарда татар мәдәнияте фестивале узачак

Краснодарда көз көне татар мәдәнияте фестивале узачак. Аны гадәттә яз көне уза торган традицион Сабантуй урынына үткәрергә планлаштыралар.

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