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Калужские новости

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В Калужской области 14 компаний вошли в рейтинг быстрорастущих предприятий ЦФО

В Калужской области 14 компаний вошли в рейтинг быстрорастущих предприятий ЦФО

Две калужские компании вошли в федеральный топ-50 быстрорастущих предприятий: ООО «СМТМАКС» с ростом выручки на 107% и ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» с ростом на 92%.

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