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Мацуев об Абаскале: «Если не будет результата, есть свободный Станислав Саламович, который спартаковец по духу. Это тренер, который дает результат»

Мацуев об Абаскале: «Если не будет результата, есть свободный Станислав Саламович, который спартаковец по духу. Это тренер, который дает результат»

«Когда «Спартак» выдавал красивейшую игру, мы понимали, что это тот вариант. Когда пришел Каррера, его как тренера никто не знал, но произошло чудо.

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