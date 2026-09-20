Ликсутов сообщил о росте выпуска препарата от рассеянного склероза на 36%

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличил выпуск отечественного препарата от рассеянного склероза на 36%, обеспечивая полный цикл — от формулы до готовой формы .
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